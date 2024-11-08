Кабмин согласовал кадровые изменения в двух ОГА и уволил еще одного заместителя Умерова

Правительство уволило еще одного заместителя министра обороны и главу Госгеонедр, назначив временного руководителя службы. Также согласованы изменения руководителей Волынской и Закарпатской ОГА, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Мельничука, Кабинетом министров:

Уволено:

Александра Сергея с должности заместителя министра обороны Украины;

Романа Опимаха с должности председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

По его словам, временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственной службы геологии и недр Украины на Сергея Дехтяренко.

"Согласовано увольнение Юрия Погуляйко с должности председателя Волынской областной государственной администрации. Согласовано назначение: Ивана Рудницкого председателем Волынской областной государственной администрации, Мирослава Билецкого председателем Закарпатской областной государственной администрации", - сообщил Мельничук.

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