Кабмин согласовал кадровые изменения в двух ОГА и уволил еще одного заместителя Умерова
Киев • УНН
Правительство уволило заместителя министра обороны и главу Госгеонедр, назначив временного руководителя службы. Также согласованы изменения руководителей Волынской и Закарпатской ОГА.
Правительство уволило еще одного заместителя министра обороны и главу Госгеонедр, назначив временного руководителя службы. Также согласованы изменения руководителей Волынской и Закарпатской ОГА, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Мельничука, Кабинетом министров:
Уволено:
- Александра Сергея с должности заместителя министра обороны Украины;
- Романа Опимаха с должности председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
По его словам, временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственной службы геологии и недр Украины на Сергея Дехтяренко.
"Согласовано увольнение Юрия Погуляйко с должности председателя Волынской областной государственной администрации. Согласовано назначение: Ивана Рудницкого председателем Волынской областной государственной администрации, Мирослава Билецкого председателем Закарпатской областной государственной администрации", - сообщил Мельничук.
Кабмин провел кадровые изменения в Минюсте и Минобороны: кого уволили, а кто получил должность5 ноября 2024, 12:38 • 16349 просмотров