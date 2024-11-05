Кабмин провел кадровые изменения в Минюсте и Минобороны: кого уволили, а кто получил должность
Киев • УНН
Правительство назначило двух новых заместителей министра юстиции Украины. Также уволены три высокопоставленных чиновника и согласовано увольнение председателя Никопольской РГА.
Правительство назначило двух новых заместителей министра юстиции Украины. Также уволены три высокопоставленных чиновника, в том числе один заместитель министра обороны, и согласовано увольнение главы Никопольской РГА, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Мельничука, Кабинетом министров:
Назначено:
- Николая Кучерявенко первым заместителем министра юстиции Украины;
- Светлану Терещенко заместителем министра юстиции Украины.
Уволено:
- Евгения Горовца с должности первого заместителя министра юстиции Украины;
- Юрия Джигира с должности заместителя министра обороны Украины;
- Владимира Трофименко с должности заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
"Согласовано увольнение Евтушенко Евгения Вячеславовича с должности председателя Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области", - указал Мельничук.
Кабмин провел кадровые изменения в МИД и госорганах: кто получил новые должности1 ноября 2024, 12:57 • 11531 просмотр