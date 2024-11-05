Кабмин провел кадровые изменения в Минюсте и Минобороны: кого уволили, а кто получил должность

Правительство назначило двух новых заместителей министра юстиции Украины. Также уволены три высокопоставленных чиновника, в том числе один заместитель министра обороны, и согласовано увольнение главы Никопольской РГА, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Мельничука, Кабинетом министров:

Назначено:

Николая Кучерявенко первым заместителем министра юстиции Украины;

Светлану Терещенко заместителем министра юстиции Украины.

Уволено:

Евгения Горовца с должности первого заместителя министра юстиции Украины;

Юрия Джигира с должности заместителя министра обороны Украины;

Владимира Трофименко с должности заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Согласовано увольнение Евтушенко Евгения Вячеславовича с должности председателя Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области", - указал Мельничук.

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