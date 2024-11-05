Кабмин провел кадровые изменения в Минюсте и Минобороны: кого уволили, а кто получил должность

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Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
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Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство назначило двух новых заместителей министра юстиции Украины. Также уволены три высокопоставленных чиновника и согласовано увольнение председателя Никопольской РГА.

Правительство назначило двух новых заместителей министра юстиции Украины. Также уволены три высокопоставленных чиновника, в том числе один заместитель министра обороны, и согласовано увольнение главы Никопольской РГА, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Мельничука, Кабинетом министров:

Назначено:

  • Николая Кучерявенко первым заместителем министра юстиции Украины; 
  • Светлану Терещенко заместителем министра юстиции Украины.

Уволено:

  • Евгения Горовца с должности первого заместителя министра юстиции Украины; 
  • Юрия Джигира с должности заместителя министра обороны Украины; 
  • Владимира Трофименко с должности заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Согласовано увольнение Евтушенко Евгения Вячеславовича с должности председателя Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области", - указал Мельничук.

Кабмин провел кадровые изменения в МИД и госорганах: кто получил новые должности1 ноября 2024, 12:57 • 11531 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
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