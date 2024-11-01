Кабмин провел кадровые изменения в МИД и госорганах: кто получил новые должности

Правительство назначило новых заместителей в МИД, службе морского и внутреннего водного транспорта и судоходства и регуляторной службе Украины, также уволив заместителя председателя Госводагентства и согласовав увольнение главы РГА на Киевщине, пишет УНН со ссылкой на данные представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Детали

По словам представителя правительства в парламенте, Кабмин назначил:

Александра Мищенко заместителем министра иностранных дел Украины;

Николая Кравчука первым заместителем председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;

Александра Краснолуцкого первым заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины.

При этом, по словам Мельничука, уволена Наталья Латыш с должности первого заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.

"Согласовано увольнение Кравчука Николая Николаевича с должности председателя Обуховской районной государственной администрации Киевской области", - указал Мельничук.

Напомним

Правительство также сегодня назначило Надежду Лещик образовательным омбудсменом.