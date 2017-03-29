Кабмин расширил состав наблюдательного совета "Нафтогаза"

Першой вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив представил проект постановления по формированию наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Он обьяснил, что проектом предлагается принять решение по организации деятельности наблюдательного совета на новый срок.

С.Кубив отметил, что проект предусматривает увеличение количественного состава наблюдательного совета до семи членов, вместо пяти, учитываются результаты проведенного в 2016 году аудита трех независимых членов наблюдательного совета, соответствующие независимым критериям.

Также, по его словам, предусматривается проведение конкурсного отбора одного независимого члена наблюдательного совета, определяется кандидатура представителей государства в составе совета.

Как сообщал УНН, "Нафтогаз" уволил президента "Укртрансгаза".