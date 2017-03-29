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Кабмін розширив склад наглядової ради “Нафтогазу”

Кабмін розширив склад наглядової ради “Нафтогазу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Кабінет міністрів України збільшив кількість членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України” з п’яти до семи осіб. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Першоий віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів представив проект постанови щодо формування наглядової ради НАК “Нафтогаз України”.

Він пояснив, що проектом пропонується прийняти рішення щодо організації діяльності наглядової ради на новий строк.

С.Кубів зазначив, що проект передбачає збільшення кількісного складу наглядової ради до семи членів замість п’яти, враховуються результати проведеного у 2016 році аудиту трьох незалежних членів наглядової ради, які відповідають критеріям незалежності.

Також, за його словами, передбачається проведення конкурсного відбору одного незалежного члена наглядової ради, визначається кандидатура представників держави до складу ради.

Як повідомляв УНН, "Нафтогаз" звільнив президента "Укртрансгазу".

Українські Національні Новини

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