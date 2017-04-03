Кабмин предлагает изменить законодательство о приватизации земли сельхозпредприятий

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46344 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103927 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159759 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117969 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117393 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113048 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104621 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107168 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103653 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154420 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Кабмин предлагает изменить законодательство о приватизации земли сельхозпредприятий

Кабмин предлагает изменить законодательство о приватизации земли сельхозпредприятий

Киев  •  УНН

 • 12083 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Правительство предлагает Верховной Раде принять проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций" (6269). Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады, передает УНН.

Также в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" (относительно приведения в соответствие с Законом Украины "О Национальной полиции (6276) и проект постановления по результатам отчета о выполнении закона "о Государственном бюджете Украины на 2016 год" (6267), а также законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" (относительно отделения деятельности субъектов естественных монополий от деятельности на смежных рынках) (6265).

К тому же, правительство предлагает парламенту Украины принять проект закона о ратификации соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Чешской Республики о научно-технологическом сотрудничестве (0140).

При этом на сайте ВР не размещено ни текстов законопроектов, ни пояснительных записок к ним.

Как сообщал УНН, Кабмин в ближайшее время представит модель оборота земель.

Украинские Национальные Новости

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