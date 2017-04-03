Кабмин предлагает изменить законодательство о приватизации земли сельхозпредприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Правительство предлагает Верховной Раде принять проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций" (6269). Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады, передает УНН.
Также в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" (относительно приведения в соответствие с Законом Украины "О Национальной полиции (6276) и проект постановления по результатам отчета о выполнении закона "о Государственном бюджете Украины на 2016 год" (6267), а также законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" (относительно отделения деятельности субъектов естественных монополий от деятельности на смежных рынках) (6265).
К тому же, правительство предлагает парламенту Украины принять проект закона о ратификации соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Чешской Республики о научно-технологическом сотрудничестве (0140).
При этом на сайте ВР не размещено ни текстов законопроектов, ни пояснительных записок к ним.
Как сообщал УНН, Кабмин в ближайшее время представит модель оборота земель.