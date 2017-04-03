Кабмін пропонує змінити законодавство щодо приватизації землі сільгосппідприємств

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Уряд пропонує Верховній Раді ухвалити проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій” (6269). Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради, передає УНН.

Також у парламенті зареєстровано урядовий законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” (щодо приведення у відповідність до Закону України “Про Національну поліцію (6276) та проект постанови за результатами звіту про виконання закону “Про Державний бюджет України на 2016 рік” (6267), а також законопроект про внесення змін до Закону України “Про ринок природного газу” (щодо відокремлення діяльності суб’єктів природних монополій від діяльності на суміжних ринках) (6265).

До того ж, уряд пропонує парламенту України ухвалити проект закону про ратифікацію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво (0140).

При цьому на сайті ВР не розміщено ані текстів законопроектів, ані пояснювальних записок до них.

Як повідомляв УНН, Кабмін найближчим часом презентує модель обігу земель.

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