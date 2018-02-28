Кабмин предлагает восстановить госконтроль за соблюдением трудового законодательства в зоне АТО

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который обеспечит государственный контроль за соблюдением законодательства о труде в период и на территории проведения АТО, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики.

“Правительством одобрен законопроект, направленный на обеспечение государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения в период и на территории проведения антитеррористической операции”, — говорится в сообщении.

В частности, КМУ одобрил проект Закона Украины “О внесении изменения в статью 3 Закона Украины ”О временных мерах на период проведения антитеррористической операции“ по совершенствованию государственного контроля за соблюдением законодательства о труде”.

Как пояснили в Минсоцполитики, Закон Украины “О временных мерах на период проведения антитеррористической операции” ввел мораторий на проведение проверок органами и должностными лицами, уполномоченными осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности. В результате этого задолженность по выплате заработной платы выросла с 1 млн 424,4 тыс. грн по состоянию на 1 сентября 2014 года до 2 млн 69,8 тыс. грн по состоянию на 1 января 2017 года, а также к существенному ухудшению социально-экономической ситуации на территории Луганской и Донецкой областей.

Напомним, правительство усилило социальную и правовую защиту украинских заробитчан.

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