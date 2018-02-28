Кабмін пропонує відновити держконтроль за додержанням трудового законодавства в зоні АТО

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який забезпечить державний контроль за дотриманням законодавства про працю у період і на території проведення АТО, передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства соціальної політики.

"Урядом схвалено законопроект, спрямований на забезпечення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у період і на території проведення антитерористичної операції", - сказано у повідомленні.

Зокрема, КМУ схвалив проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 3 Закону України „Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” щодо вдосконалення здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю”.

Як пояснили у Мінсоцполітики, Закон України „Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” запровадив мораторій на проведення перевірок органами і посадовими особами, які уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності. У результаті цього заборгованість із виплати заробітної плати зросла з 1 млн 424,4 тис. грн станом на 1 вересня 2014 року до 2 млн 69,8 тис. грн станом на 1 січня 2017 року, а також до суттєвого погіршення соціально-економічної ситуації на території Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, уряд посилив соціальний та правовий захист українських заробітчан.

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