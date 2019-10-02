Кабмин назначил заместителей Министра культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня на заседании назначил заместителей Министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства.
“2 октября 2019 года на своем заседании Кабинет Министров Украины поддержал распоряжение о назначении заместителей Министра культуры, молодежи и спорта Украины”, — говорится в сообщении.
Так, первым заместителем Министра назначен Анатолий Максимчук. А заместителями Министра назначены Ирина Подоляк и Владимир Шумилин.
Напомним, Кабинет министров Украины объявил конкурс на 13 высоких государственных должностей.