Кабмін призначив заступників Міністра культури
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні призначив заступників Міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Міністерства.
“2 жовтня 2019 року на своєму засіданні Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження про призначення заступників Міністра культури, молоді та спорту України”, — йдеться в повідомленні.
Так, першим заступником Міністра призначений Анатолій Максимчук. А заступниками Міністра призначені Ірина Подоляк та Володимир Шумілін.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України оголосив конкурс на 13 високих державних посад.