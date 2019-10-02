Гончарук заявив про конкурс на 13 високих державних посад

Так, Кабмін оголосив проведення конкурсів на зайняття вакансій:

Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції,

Першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції,

Голови Державного агентства резерву,

Заступника голови Державного агентства резерву,

Голови Державної архівної служби,

Голови Державної служби з безпеки на транспорті,

Голови Державної служби геології та надр,

Голови Державного агентства автомобільних доріг,

Заступника голови Державної фіскальної служби,

Заступника голови Державного агентства лісових ресурсів,

Голови Національного агентства з питань державної служби,

Державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій,

Державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Коли мене питають, чому я впевнений в тому що у нас вийде, я відповідаю - бо у нас крута команда з десятків молодих, розумних та патріотичних людей. Але таких людей все ще катастрофічно мало, тому я вкотре закликаю приходити на конкурси всіх тих хто відчуває в собі сили попрацювати на найвищих державних посадах", - прокоментував очільник уряду.

Нагадаємо, 25 вересня Кабінет міністрів на засіданні провів низку звільнень керівників державних структур.