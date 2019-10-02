Гончарук заявив про конкурс на 13 високих державних посад
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України оголосив конкурс на 13 високих державних посад. Відповідний список вакансій оприлюднив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
Так, Кабмін оголосив проведення конкурсів на зайняття вакансій:
"Коли мене питають, чому я впевнений в тому що у нас вийде, я відповідаю - бо у нас крута команда з десятків молодих, розумних та патріотичних людей. Але таких людей все ще катастрофічно мало, тому я вкотре закликаю приходити на конкурси всіх тих хто відчуває в собі сили попрацювати на найвищих державних посадах", - прокоментував очільник уряду.
Нагадаємо, 25 вересня Кабінет міністрів на засіданні провів низку звільнень керівників державних структур.