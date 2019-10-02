Гончарук заявил о конкурсе на 13 высоких государственных должностей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Кабинет министров Украины объявил конкурс на 13 высоких государственных должностей. Соответствующий список вакансий обнародовал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
Так, Кабмин объявил проведение конкурсов на занятие вакансий:
"Когда меня спрашивают, почему я уверен в том, что у нас получится, я отвечаю - потому что у нас крутая команда из десятков молодых, умных и патриотичных людей. Но таких людей все еще катастрофически мало, поэтому я еще раз призываю приходить на конкурсы всех тех, кто чувствует в себе силы поработать на высоких государственных должностях", - прокомментировал глава правительства.
Напомним, 25 сентября Кабинет министров на заседании провел ряд увольнений руководителей государственных структур.