Гончарук заявил о конкурсе на 13 высоких государственных должностей

Так, Кабмин объявил проведение конкурсов на занятие вакансий:

Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции,

Первого заместителя председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции,

Председателя Государственного агентства резерва,

Заместителя председателя Государственного агентства резерва,

Председателя Государственной архивной службы,

Председателя Государственной службы по безопасности на транспорте,

Председателя Государственной службы геологии и недр,

Председателя Государственного агентства автомобильных дорог,

Заместителя председателя Государственной фискальной службы,

Заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов,

Председателя Национального агентства по вопросам государственной службы,

Государственного секретаря Министерства развития общин и территорий,

Государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Когда меня спрашивают, почему я уверен в том, что у нас получится, я отвечаю - потому что у нас крутая команда из десятков молодых, умных и патриотичных людей. Но таких людей все еще катастрофически мало, поэтому я еще раз призываю приходить на конкурсы всех тех, кто чувствует в себе силы поработать на высоких государственных должностях", - прокомментировал глава правительства.

Напомним, 25 сентября Кабинет министров на заседании провел ряд увольнений руководителей государственных структур.