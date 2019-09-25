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Уряд звільнив низку керівників державних структур

Уряд звільнив низку керівників державних структур

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні провів низку звільнень та керівників державних структур. Про це передає УНН із посиланням на сайт уряду.

Уряд звільнив керівників державних структур:

  • очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Сергія Кузьміна;
  • керівника Державної служби геології та надр Олега Кирилюка;
  • очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову;
  • керівника Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка;
  • керівника Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова;
  • голову Державного агентства з питань електронного урядування Олександра Риженка.

“Також звільнили голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. Серед інших кадрових рішень — звільнено 4 заступників голови Фонду державного майна: Віталія Герца, Олену Коротку, Юрія Нікітіна, Віталія Трубарова. Окрім цього, звільнили заступника голови Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара”, — йдеться в повідомленні.

Також Уряд прийняв заяви про звільнення в.о. голови Укравтодору Славоміра Новака (з 1 жовтня 2019 року) та голови Національної поліції Сергія Князєва.

Крім того, звільнено 3-ьох заступників Міністра внутрішніх справ — Сергія Ярового (з посади першого заступника), Сергія Гончарова та Тетяну Ковальчук. “Звільнили Олексія Перевезенцева з посади державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Владислава Андронова з посади державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до кінця поточного року уряд має здійснити повне кадрове перезавантаження найбільш корупційних структур — зокрема, Укравтодору й Державної архітектурно-будівельної інспекції.

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