Уряд звільнив низку керівників державних структур
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні провів низку звільнень та керівників державних структур. Про це передає УНН із посиланням на сайт уряду.
Уряд звільнив керівників державних структур:
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- очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Сергія Кузьміна;
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- керівника Державної служби геології та надр Олега Кирилюка;
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- очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову;
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- керівника Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка;
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- керівника Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова;
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- голову Державного агентства з питань електронного урядування Олександра Риженка.
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“Також звільнили голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. Серед інших кадрових рішень — звільнено 4 заступників голови Фонду державного майна: Віталія Герца, Олену Коротку, Юрія Нікітіна, Віталія Трубарова. Окрім цього, звільнили заступника голови Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара”, — йдеться в повідомленні.
Також Уряд прийняв заяви про звільнення в.о. голови Укравтодору Славоміра Новака (з 1 жовтня 2019 року) та голови Національної поліції Сергія Князєва.
Крім того, звільнено 3-ьох заступників Міністра внутрішніх справ — Сергія Ярового (з посади першого заступника), Сергія Гончарова та Тетяну Ковальчук. “Звільнили Олексія Перевезенцева з посади державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Владислава Андронова з посади державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, до кінця поточного року уряд має здійснити повне кадрове перезавантаження найбільш корупційних структур — зокрема, Укравтодору й Державної архітектурно-будівельної інспекції.