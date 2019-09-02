Зеленський доручив повністю змінити кадри в Укравтодорі й ДАБІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До кінця поточного року уряд має здійснити повне кадрове перезавантаження найбільш корупційних структур – зокрема, Укравтодору й Державної архітектурно-будівельної інспекції. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Провести повне кадрове перезавантаження найбільших для бізнесу і громадян органів державної влади – Держгеокадастр, Держгеонадра, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держекоінспекція, Укртрансбезпека і найвідоміший – Укравтодор. Термін – до 2020 року, якщо можна, зробити це раніше", - зазначив Зеленський.
За його словами, відповідальним з цього питання є прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Нагадаємо, в Україні на дорогах державного значення вже виконано близько 50% запланованих на цей рік ремонтів.