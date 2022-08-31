Кабмин назначил Сокоренко уполномоченной по делам ЕСПЧ

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"Назначить Сокоренко Маргариту Степановну уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека", – говорится в распоряжении.

Добавим

Ранее Маргарита Сокоренко возглавляла управление представительства государства по межгосударственным делам.

Напомним

1 сентября 2021 года Кабмин уволил Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции – уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.