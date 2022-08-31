Кабмин назначил Сокоренко уполномоченной по делам ЕСПЧ

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 23658 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 84564 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 120346 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 119678 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 269814 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133605 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122208 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373221 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83922 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136610 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
1.6м/с
76%
Популярные новости

Зеленский анонсировал расширение платформы “Мрія” на профессионально-техническое и высшее образование

8 апреля, 17:24 • 10167 просмотра

В "Мрії" планируется и в дальнейшем внедрять инструменты искусственного интеллекта - Федоров

8 апреля, 17:25 • 11115 просмотра

Букеровская премия объявила шортлист, в который вошло 6 книг: все авторы оказались в списке впервые

8 апреля, 17:57 • 10324 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 9954 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 19857 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 269814 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294472 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373221 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349067 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395920 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78139 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111924 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131280 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170730 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79949 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Кабмин назначил Сокоренко уполномоченной по делам ЕСПЧ

Киев • УНН

 • 307816 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Кабинет Министров Украины назначил Маргариту Сокоренко уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека. Об этом говорится в распоряжении правительства №765, сообщает УНН.

Кабмин назначил Сокоренко уполномоченной по делам ЕСПЧ

Цитата

"Назначить Сокоренко Маргариту Степановну уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека", – говорится в распоряжении.

Добавим

Ранее Маргарита Сокоренко возглавляла управление представительства государства по межгосударственным делам.

Напомним

1 сентября 2021 года Кабмин уволил Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции – уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26