Кабмін призначив Сокоренко уповноваженою у справах ЄСПЛ

Цитата

"Призначити Сокоренко Маргариту Степанівну уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини", – ідеться у розпорядженні.

Додамо

Раніше Маргарита Сокоренко очолювала управління представництва держави у міждержавних справах.

Нагадаємо

1 вересня 2021 року Кабмін звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції – уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.