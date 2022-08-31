Кабмін призначив Сокоренко уповноваженою у справах ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Кабінет Міністрів України призначив Маргариту Сокоренко уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини. Про це йдеться в розпорядженні уряду №765, інформує УНН.
Цитата
"Призначити Сокоренко Маргариту Степанівну уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини", – ідеться у розпорядженні.
Додамо
Раніше Маргарита Сокоренко очолювала управління представництва держави у міждержавних справах.
Нагадаємо
1 вересня 2021 року Кабмін звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції – уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.