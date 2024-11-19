Кабмин принял кадровые решения по МОН и Нацслужбе здоровья
Киев • УНН
Правительство уволило Евгению Смирнову с должности заместителя Министра образования и науки и Ирину Кондратову с должности заместителя председателя НСЗУ. Зеленский также анонсировал перезапуск дипломатической службы.
Кабинет министров Украины уволил Евгению Смирнову с должности заместителя Министра образования и науки. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
По словам Мельничука, правительством уволен:
- Смирнову Евгению Игоревну с должности заместителя Министра образования и науки Украины;
- Кондратову Ирину Юрьевну с должности заместителя Председателя Национальной службы здоровья Украины.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский анонсировал перезапуск дипломатической службы и замену послов.