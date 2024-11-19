Кабмин принял кадровые решения по МОН и Нацслужбе здоровья

Кабинет министров Украины уволил Евгению Смирнову с должности заместителя Министра образования и науки. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

По словам Мельничука, правительством уволен:

Смирнову Евгению Игоревну с должности заместителя Министра образования и науки Украины;

Кондратову Ирину Юрьевну с должности заместителя Председателя Национальной службы здоровья Украины.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский анонсировал перезапуск дипломатической службы и замену послов.