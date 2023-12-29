Кабмин повысил зарплаты работникам и госслужащим, которые работают во время обстрелов на территории активных боевых действий

Кабинет министров повысил доплаты работникам и государственным служащим, которые работают во время интенсивных обстрелов на территориях, где ведутся активные боевые действия. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, пишет УНН.

Детали

Сегодня Кабинет Министров внес изменения в постановления от 25.04.2023 № 391 и от 25.08.2023 № 928. Эти изменения направлены на повышение зарплат тем, кто работает в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий. Это касается также и государственных служащих - говорится в сообщении.

Отмечается, что предусматривается увеличение вдвое размера надбавки работникам, которые работают во время интенсивных обстрелов на территориях, где ведутся активные боевые действия. Такая надбавка будет рассчитываться в месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.

Перечень работ, за которые выплачивается надбавка, будет определяться начальником областной военной администрации - отмечают в Минреинтеграции.

Также для госслужащих, работающих на территориях активных боевых действий во время интенсивных обстрелов, должностные оклады определять с учетом коэффициента 3 в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.

Перечень работников будет согласовываться с соответствующей областной военной администрацией.

Напомним,

В новом 2024 году доплаты военнослужащим останутся без изменений, а именно на уровне 30 и 100 тысяч гривен.