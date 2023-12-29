Кабмин повысил зарплаты работникам и госслужащим, которые работают во время обстрелов на территории активных боевых действий
Киев • УНН
Кабмин повысил заработную плату работникам в зонах активного конфликта во время обстрелов; надбавки удваиваются и применяются в зависимости от дней обстрелов.
Кабинет министров повысил доплаты работникам и государственным служащим, которые работают во время интенсивных обстрелов на территориях, где ведутся активные боевые действия. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, пишет УНН.
Детали
Сегодня Кабинет Министров внес изменения в постановления от 25.04.2023 № 391 и от 25.08.2023 № 928. Эти изменения направлены на повышение зарплат тем, кто работает в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий. Это касается также и государственных служащих
Отмечается, что предусматривается увеличение вдвое размера надбавки работникам, которые работают во время интенсивных обстрелов на территориях, где ведутся активные боевые действия. Такая надбавка будет рассчитываться в месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.
Перечень работ, за которые выплачивается надбавка, будет определяться начальником областной военной администрации
Также для госслужащих, работающих на территориях активных боевых действий во время интенсивных обстрелов, должностные оклады определять с учетом коэффициента 3 в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.
Перечень работников будет согласовываться с соответствующей областной военной администрацией.
Напомним,
В новом 2024 году доплаты военнослужащим останутся без изменений, а именно на уровне 30 и 100 тысяч гривен.
Кабмин повысил зарплаты работникам и госслужащим, которые работают во время обстрелов на территории активных боевых действий
Кабмин повысил заработную плату работникам в зонах активного конфликта во время обстрелов; надбавки удваиваются и применяются в зависимости от дней обстрелов.
Вражеский удар по Киеву: количество жертв возросло до трех
Трое погибших, 29 раненых в Киеве в результате российского ракетного обстрела. Количество жертв может возрасти.
Правительство одобрило новую систему оплаты труда госслужащих: высвободившиеся средства смогут направить на оборону
Правительство Украины реформировало оплату труда государственных служащих и сократило вакансии, что позволит высвободить около 8 миллиардов гривен на безопасность и оборону в 2024 году.
россияне в обед обстреляли Херсон: ранены два человека
В результате российских обстрелов в Херсоне ранения получили двое гражданских; повреждены жилые дома и общежитие.
В этом году истребители НАТО более 300 раз перехватывали российские самолеты
В течение 2023 года истребители НАТО более 300 раз вылетали на перехват российских военных самолетов, преимущественно над Балтийским морем.
Ракета SpaceX Falcon Heavy запустила секретный космический самолет X-37B для Космических сил США после задержек
Американский военный космический самолет X-37B был запущен на ракете SpaceX Falcon Heavy для выполнения секретной миссии, что стало седьмым полетом и первым полетом на Falcon Heavy.
В США вышла из тюрьмы Джипси Бланшар, которая организовала убийство своей жестокой матери
Бланшар была условно-досрочно освобождена из тюрьмы, отбыв 7 из 10 лет наказания за убийство своей матери, которая жестоко обращалась с ней и лечила от вымышленных болезней.
Попадание в многоэтажку во Львове: количество пострадавших возросло до 17 - ОВА
В результате российского ракетного удара по львовской многоэтажке погиб один человек и 17 получили ранения, в том числе ребенок.
Ракетная атака на Запорожье: количество погибших возросло до шести
Российский ракетный удар по Запорожью унес жизни шести человек; пострадали здания и инфраструктура.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в январе проведет встречу с главой МИД Венгрии
Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто могут встретиться в январе для обсуждения двусторонних вопросов и улучшения отношений.