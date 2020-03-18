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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100197 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103367 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105420 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104423 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113035 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 100776 просмотра

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Кабмин планирует создать координационный центр с бизнесом для противодействия экономическому кризису

Кабмин планирует создать координационный центр с бизнесом для противодействия экономическому кризису

Киев  •  УНН

 • 12396 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Украины обсуждает с бизнесом и ассоциациями возможность создания координационных центров для противодействия экономическому кризису. Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Мы встречаемся с крупным бизнесом и ассоциациями, ведем переговоры. Сегодня есть договоренности о создании целого ряда таких координационных центров, в том числе, координационного центра спасения и противодействия экономическому кризису. Сегодня до конца дня должны выработать и принять соответствующие решения, утвердить состав такого органа", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это будет общественный или деловой орган, который будет иметь широкие полномочия в части формирования советов относительно дальнейшей политики и действий.

Напомним, Национальный банк Украины не может предположить точное влияние коронавируса на экономику Украины, но влияние на экспорт и импорт будет колебаться от нейтрального к позитивному.

Украинские Национальные Новости

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