Кабмин планирует создать координационный центр с бизнесом для противодействия экономическому кризису
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Украины обсуждает с бизнесом и ассоциациями возможность создания координационных центров для противодействия экономическому кризису. Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Мы встречаемся с крупным бизнесом и ассоциациями, ведем переговоры. Сегодня есть договоренности о создании целого ряда таких координационных центров, в том числе, координационного центра спасения и противодействия экономическому кризису. Сегодня до конца дня должны выработать и принять соответствующие решения, утвердить состав такого органа", - сказал Шмыгаль.
По его словам, это будет общественный или деловой орган, который будет иметь широкие полномочия в части формирования советов относительно дальнейшей политики и действий.
Напомним, Национальный банк Украины не может предположить точное влияние коронавируса на экономику Украины, но влияние на экспорт и импорт будет колебаться от нейтрального к позитивному.