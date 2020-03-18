Кабмін планує створити координаційний центр з бізнесом для протидії економічній кризі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів України обговорює з бізнесом та асоціаціями можливість створення координаційних центрів для протидії економічній кризі. Про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Ми зустрічаємося з великим бізнесом та асоціаціями, ведемо перемовини. Сьогодні є домовленості про утворення цілого ряду таких координаційних центрів, в тому числі, координаційного центру порятунку та протидії економічній кризі. Сьогодні до кінця дня маємо випрацювати і прийняти відповідні рішення, затвердити склад такого органу", - сказав Шмигаль.
За його словами, це буде громадський або бізнесовий орган, який матиме широкі повноваження в частині формування порад щодо подальшої політики і дій.
Нагадаємо, Національний банк України не може припустити точний вплив коронавірусу на економіку України, але вплив на експорт та імпорт буде коливатися від нейтрального до позитивного.