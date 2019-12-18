Кабмин передал Государственное ипотечное учреждение в управление Минфина

"Принятие постановления будет способствовать проведению Минфином единой государственной финансовой политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования", - говорится в сообщении.

Также Кабинет Министров Украины принял постановление о предоставлении государственной гарантии по заимствованиям ГИУ.

"КМУ также принял постановление о предоставлении государственной гарантии по заимствованиям ГИУ. Постановлением в частности утверждаются Условия предоставления в 2019 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по займам. То есть принятое постановление создает предпосылки для увеличения доступности строительства нового жилья для граждан Украины", - добавляется в сообщении.

Напомним, 10 декабря, Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 4,4 млрд грн от продажи облигаций внутреннего государственного займа Украины.