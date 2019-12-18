Кабмин передал Государственное ипотечное учреждение в управление Минфина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины передает Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в управление Министерству финансов, что будет способствовать проведению Минфином единой государственной финансовой политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Министерства финансов Украины.
"Принятие постановления будет способствовать проведению Минфином единой государственной финансовой политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования", - говорится в сообщении.
Также Кабинет Министров Украины принял постановление о предоставлении государственной гарантии по заимствованиям ГИУ.
"КМУ также принял постановление о предоставлении государственной гарантии по заимствованиям ГИУ. Постановлением в частности утверждаются Условия предоставления в 2019 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по займам. То есть принятое постановление создает предпосылки для увеличения доступности строительства нового жилья для граждан Украины", - добавляется в сообщении.
Напомним, 10 декабря, Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 4,4 млрд грн от продажи облигаций внутреннего государственного займа Украины.