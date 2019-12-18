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Кабмін передав Державну іпотечну установу в управління Мінфіну

Кабмін передав Державну іпотечну установу в управління Мінфіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України передає Державну іпотечну установу (ДІУ) в управління Міністерству фінансів, що сприятиме проведенню Мінфіном єдиної державної фінансової політики в сфері розвитку ринку іпотечного кредитування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Прийняття постанови сприятиме проведенню Мінфіном єдиної державної фінансової політики в сфері розвитку ринку іпотечного кредитування", – сказано у повідомленні.

Також Кабінет Міністрів України прийняв постанову щодо надання державної гарантії за запозиченнями ДІУ.

"КМУ також прийняв постанову щодо надання державної гарантії за запозиченнями ДІУ. Постановою зокрема затверджуються Умови надання у 2019 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за позиками. Тобто прийнята постанова створює передумови для збільшення доступності будівництва нового житла для громадян України", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, 10 грудня, Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 4,4 млрд грн від продажу облігацій внутрішньої державної позики України.

Українські Національні Новини

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