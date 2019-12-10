Мінфін залучив на аукціонах ще 4,4 млрд грн від продажу держоблігацій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сьогодні, 10 грудня, Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 4,4 млрд грн від продажу облігацій внутрішньої державної позики України. Про це на своїй сторінці в Facebook написала міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН.
“Сьогодні на аукціонах ОВДП Мінфін залучив 4,4 млрд гривень, більша частина з яких склали надходження від 4-річних інструментів”, — написала Оксана Маркарова.
Вона зазначила, що 3,0 млрд було залучено від чотирирічних ОВДП зі ставкою 11,67% (зниження на 73 базисних пункти), а ще 1,1 млрд залучили від дворічних ОВДП, зі ставкою 12,01% (зниження на 149 базисних пункти).
Нагадаємо, 4 грудня Мінфін залучив ще 4,65 млрд грн від продажу держоблігацій.