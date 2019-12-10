Минфин привлек на аукционах еще 4,4 млрд грн от продажи гособлигаций

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин привлек 4,4 млрд гривен, большую часть из которых составили поступления от 4-летних инструментов", - написала Оксана Маркарова.

Она отметила, что 3,0 млрд были привлечены от четырехлетних ОВГЗ со ставкой 11,67% (снижение на 73 базисных пункта), а еще 1,1 млрд привлекли от двухлетних ОВГЗ, со ставкой 12,01% (снижение на 149 базисных пунктов ).

Напомним, 4 декабря Минфин привлек еще 4,65 млрд грн от продажи гособлигаций.