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Мінфін залучив ще 4,65 млрд грн від продажу держоблігацій

Мінфін залучив ще 4,65 млрд грн від продажу держоблігацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністерство фінансів на аукціоні 3 грудня залучило до державного бюджету 4,65 мільярда гривень від продажу облігацій внутрішньої державної позики України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Мінфін на аукціоні у вівторок 3 грудня 2019 року запропонувало інвесторам номіновані в гривні державні облігації з терміном обігу 3 місяці, 3 роки, а також цінні папери, номіновані в іноземній валюті, з терміном обігу 1,2 та 2 роки.

"За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 4 655 млн грн (3-місячні ОВДП – 55,4 млн грн; 3-річні ОВДП – 3 309 млн грн; 1,2-річні ОВДП, номіновані в доларах США – 18,8 млн грн; 2-річні ОВДП, номіновані в доларах США – 35 млн грн)", - повідомили у міністерстві.

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Україні вперше вдалось розмістити ОВДП в доларах під ставку менше 4%. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП, номінованими в доларах США, як зазначається, була знижена до 3,88% (знижено на 362 базисних пункти). Середньозважена дохідність дворічних паперів, у порівнянні з попереднім аукціоном, практично не змінилась та становила 4,08%.

Вартість запозичень в національній валюті продовжила падати. Середньозважена дохідність 3-місячних державних облігацій склала 13,06% (зниження на 89 б.п.), а 3-річних – 12,38% (зниження на 69 б.п.).

Нагадаємо, 26 листопада Мінфін позичив майже 2,4 млрд грн до держбюджету.

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