Мінфін позичив майже 2,4 млрд грн до держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) залучило до держбюджету майже 2,4 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Мінфіну у Facebook.
"Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок 26 листопада 2019 року запропонувало інвесторам державні облігації з терміном обігу 6 місяців, 1 рік та 4 роки. Короткострокові інструменти не зацікавили інвесторів, тоді як практично увесь попит був сконцентрований на 4-річних ОВДП та перевищив пропозицію в 3 рази", - йдеться в повідомленні.
За даними Мінфіну, завдяки високому попиту, вартість ОВДП в черговий раз знизилась.
"Середньозважена ставка дохідності за 4-річними державними облігаціями склала 12,4% (зниження на 90 базисних пунктів). Загалом, за підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 2 388,1 млн грн (6-місячні ОВДП – 2,39 млн грн; 4-річні ОВДП – 2 385,77 млн грн)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Світовий банк очікує зростання державного і гарантованого боргу України майже на 3% до ВВП у 2020 році у порівнянні з роком раніше.