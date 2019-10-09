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Кабмин не согласовал кандидатуру Кучера на должность председателя Харьковской ОГА

Киев • УНН

 • 14601 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Кабинет министров не согласовал кандидатуру народного депутата от “Слуга народа” Алексея Кучера на должность председателя Харьковской областной государственной администрации. Об этом сообщил народный депутат (“Европейская солидарность”) Алексей Гончаренко в Facebook, передает УНН.

Кабмин не согласовал кандидатуру Кучера на должность председателя Харьковской ОГА

“Сначала Кабмин поддержал кандидатуру нардепа от „Слуги Народа“ Кучера, но затем премьер получил смс и передумал. В итоге по Харьковского области решение не приняли”, — сообщил нардеп.

Интересно, что и пресс-служба Кабмина состоянию на 14:30 9 октября сообщила о согласовании кандидатуры Кучера на должность председателя ХОГА, однако позже информация об этом исчезла с правительственного портала и из текста пресс-релиза.

Напомним, ранее УНН писал, что народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Алексей Кучер претендует на должность главы Харьковской областной государственной администрации.

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