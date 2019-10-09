Кабмін не погодив кандидатуру Кучера на посаду голови Харківської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кабінет міністрів не погодив кандидатуру народного депутата від "Слуга народу" Олексія Кучера на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації. Про це повідомив народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко у Facebook, передає УНН.
“Спочатку Кабмін підтримав кандидатуру нардепа від Слуги Народу Кучера, але потім прем’єр отримав смс и передумав. У підсумку по Харьковскій області решення не ухвалили”, — повідомив нардеп.
Цікаво, що і пресслужба Кабміну станом на 14:30 9 жовтня повідомила про погодження кандидатури Кучера на посаду голови ХОДА, однак пізніше інформація про це зникла із урядового порталу і з тексту пресрелізу.
Нагадаємо, раніше УНН писав, що народний депутат України від партії “Слуга народу” Олексій Кучер претендує на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.