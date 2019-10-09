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Кабмін не погодив кандидатуру Кучера на посаду голови Харківської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кабінет міністрів не погодив кандидатуру народного депутата від "Слуга народу" Олексія Кучера на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації. Про це повідомив народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко у Facebook, передає УНН.

Кабмін не погодив кандидатуру Кучера на посаду голови Харківської ОДА

“Спочатку Кабмін підтримав кандидатуру нардепа від Слуги Народу Кучера, але потім прем’єр отримав смс и передумав. У підсумку по Харьковскій області решення не ухвалили”, — повідомив нардеп.

Цікаво, що і пресслужба Кабміну станом на 14:30 9 жовтня повідомила про погодження кандидатури Кучера на посаду голови ХОДА, однак пізніше інформація про це зникла із урядового порталу і з тексту пресрелізу.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що народний депутат України від партії “Слуга народу” Олексій Кучер претендує на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

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