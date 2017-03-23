Кабмин не должен останавливаться по отводу земельных участков для добычи газа - В.Кистион
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Правительству надо снова инициировать решение вопроса отвода земельных участков для добычи природного газа, что приведет к увеличению добычи природного газа, ведь парламент провалил соответствующий законопроект. Об этом на сегодняшнем II Украинском газовом инвестиционном форуме заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает корреспондент УНН.
"К большому сожалению, депутатский корпус все-таки провалил законопроект, который упрощает отвод земельных участков для добычи украинского газа и нефти. Но я считаю, что это текущая ситуация и нам в данном результате не нужно останавливаться, нужно еще раз вернуться, обработать и правительству вносить соответствующие законодательные инициативы, чтобы решить данный вопрос, что даст возможность серьезно увеличить добычу украинского газа", - отметил вице-премьер.
Напомним, В.Кистион сообщил, что правительство поддерживает инициативу относительно 12% ренты для новых газовых скважин.