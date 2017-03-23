Кабмін не має зупинятися щодо відведення земельних ділянок для видобутку газу - В.Кістіон
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Уряду треба знову ініціювати вирішення питання відведення земельних ділянок для видобутку природного газу, що сприятиме збільшенню видобутку природного газу, адже парламент провалив відповідний законопроект. Про це на сьогоднішньому ІІ Українському газовому інвестиційному форумі заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон, передає кореспондент УНН.
"На превеликий жаль, депутатський корпус все-таки провалив законопроект, який спрощує відведення земельних ділянок для видобутку українського газу і нафти. Але я вважаю, що це поточна ситуація і нам в даному результаті не потрібно зупинятися, потрібно ще раз повернутися, опрацювати і уряду вносити відповідні законодавчі ініціативи, щоб вирішити дане питання, яке дасть можливість серйозно збільшити видобуток українського газу", - зазначив віце-прем'єр.
Нагадаємо, В.Кістіон повідомив, що уряд підтримує ініціативу щодо 12% ренти для нових газових свердловин.