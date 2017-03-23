Кабмін не має зупинятися щодо відведення земельних ділянок для видобутку газу - В.Кістіон

"На превеликий жаль, депутатський корпус все-таки провалив законопроект, який спрощує відведення земельних ділянок для видобутку українського газу і нафти. Але я вважаю, що це поточна ситуація і нам в даному результаті не потрібно зупинятися, потрібно ще раз повернутися, опрацювати і уряду вносити відповідні законодавчі ініціативи, щоб вирішити дане питання, яке дасть можливість серйозно збільшити видобуток українського газу", - зазначив віце-прем'єр.

Нагадаємо, В.Кістіон повідомив, що уряд підтримує ініціативу щодо 12% ренти для нових газових свердловин.