Кабмин на следующей неделе рассмотрит вопрос продления карантина в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Во вторник, 21 июля, запланировано заседание Кабинета министров Украины, на котором рассмотрят вопрос о продлении карантина в стране. Об этом журналисту УНН сообщила советник главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко Мария Иваник.
"На следующей неделе, во вторник, будет заседание Кабмина, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении карантина, условия, которые будут, работа стадионов. Все эти вопросы будут рассматриваться на следующей неделе. Сейчас карантин длится до 31 июля", - сказала Иваник.
Добавим, что ранее в СМИ сообщалось, что после 31 июля карантин может быть продлен еще на 2 недели - до 14 августа.
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Напомним, 1 июля Кабмин установил штрафы для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок.
Также напомним, что правительство продлило время работы заведений культуры и ограничило работу ночных развлекательных заведений до 23:00.
Добавим, что в июне Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля.