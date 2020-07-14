Кабмін наступного тижня розгляне питання продовження карантину в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У вівторок, 21 липня, заплановане засідання Кабінету міністрів України, на якому розглянуть питання щодо продовження карантину в країні. Про це журналісту УНН повідомила радниця головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка Марія Іваник.
"Наступного тижня, у вівторок, буде засідання Кабміну, на якому буде розглядатися питання щодо продовження карантину, умови, які будуть, робота стадіонів. Усі ці питання розглядатимуться наступного тижня. Наразі карантин триває до 31 липня", - сказала Іваник.
Додамо, що раніше в ЗМІ повідомлялося, що після 31 липня карантин може бути продовжений ще на 2 тижні — до 14 серпня.
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Нагадаємо, 1 липня Кабмін встановив штрафи для фізичних та юридичних осіб за перебування громадян у суспільних будівлях і громадському транспорті без захисних масок.
Також нагадаємо, що уряд подовжив час роботи закладів культури та обмежив роботу нічних розважальних закладів до 23:00.
Додамо, що у червні Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 липня.