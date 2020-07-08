Уряд подовжив час роботи закладів культури

"Питання виникло з приводу неузгодженості багатьох пунктів, які приймалися, щодо дій, обмежень карантину для закладів культури і, наприклад, нічних розважальних клубів. Ми всі бачимо на відео, яким чином вони працюють вночі і їм нічого не заважає. Водночас, для закладів культури, у тому числі, театрів, є обмеження: розсадка "шахматкою" і обмеження роботи до 22:00, хоча вони починають працювати о 7-8 годині. Цими змінами, які опрацьовані спільно з МОЗом, МВС, вносяться упорядкування цієї проблеми, коли нічні розважальні заклади не зможуть працювати після 23:00. Натомість культурні заходи... є певні зміни, які дозволять їм також працювати до 23:00", - сказав Олександр Ткаченко.

Уряд підтримав зміни з триденним опрацюванням.

Нагадаємо, у Києві почали перевіряти нічні клуби та дискотеки на дотримання вимог карантину.