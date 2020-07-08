У Києві почали перевіряти нічні клуби та дискотеки на дотримання вимог карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У Києві почали перевіряти розважальні заклади, зокрема нічні клуби та дискотеки, щодо дотримання ними регламентів роботи, оскільки їм не дозволено працювати після 22:00 у зв’язку з карантинними обмеженнями. Про це під час брифінгу у середу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Як ви знаєте, ресторанам, кафе, кінотеатрам дозволили працювати після 22:00. А от різним розважальним закладам - ні. Але не всі з них дотримуються регламентів роботи. Держпродспоживслужба спільно з поліцією розпочала перевірки розважальних закладів столиці. Мобільні групи перевіряють нічні клуби, дискотеки - як вони дотримуються обмежень", - проінформував Кличко.
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Він висловив переконання у тому, що відповідальність за порушення має бути суворою, адже йдеться про безпеку і здоров’я людей.
Нагадаємо, 1 липня у Києві ухвалили рішення про посилення протиепідемічних заходів. Відтак, зокрема, був обмежений час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів, у тому числі, кінотеатрів - до 22:00.