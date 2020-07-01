У столиці посилюють карантинні обмеження - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Києві ухвалили рішення про посилення протиепідемічних заходів. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Хочу повідомити, що згідно із постановою уряду, місто ухвалило рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці. Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів, у тому числі, кінотеатрів - до 22:00. Обмежене також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру - з 22:00", - сказав Віталій Кличко.
Він додав, що обмеження вимушені і спрямовані на стримування розповсюдження коронавірусної хвороби.
"Місто буде виконувати таке рішення уряду", - зазначив Віталій Кличко.
Нагадаємо, у Києві за добу коронавірус виявили у понад 100 осіб, серед них - місячне немовля.