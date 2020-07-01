У столиці посилюють карантинні обмеження - Кличко

"Хочу повідомити, що згідно із постановою уряду, місто ухвалило рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці. Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів, у тому числі, кінотеатрів - до 22:00. Обмежене також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру - з 22:00", - сказав Віталій Кличко.

Він додав, що обмеження вимушені і спрямовані на стримування розповсюдження коронавірусної хвороби.

"Місто буде виконувати таке рішення уряду", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві за добу коронавірус виявили у понад 100 осіб, серед них - місячне немовля.