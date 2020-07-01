В столице усиливают карантинные ограничения - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Киеве приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Хочу сообщить, что согласно постановлению правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений, в том числе, кинотеатров - до 22:00. Ограничено также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22:00", - сказал Виталий Кличко.
Он добавил, что ограничения вынуждены и направлены на сдерживание распространения коронавирусной болезни.
"Город будет выполнять такое решение правительства", - отметил Виталий Кличко.
Напомним, в Киеве за сутки коронавирус обнаружили у более чем 100 человек, среди них - месячный младенец.