У Києві за добу коронавірус виявили у понад 100 осіб, серед них - місячне немовля

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилась ще на 101 людину. На сьогодні у столиці вже 5136 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед тих, які захворіли - 46 жінок (віком від 19 до 83 років) та три дівчинки, яким 1, 6 та 14 років... 48 чоловіків (від 18 до 83 років) і четверо хлопчиків (від одного місяця до 13 років). Захворіли, зокрема, і 7 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 9 пацієнтів, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів", - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що одужали за добу 35 людей. Усього коронавірус подолали 1598 мешканців Києва.

Нагадаємо, в Україні вже майже 45 тис. випадків COVID-19, за добу - понад 600.