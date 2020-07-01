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У Києві за добу коронавірус виявили у понад 100 осіб, серед них - місячне немовля

У Києві за добу коронавірус виявили у понад 100 осіб, серед них - місячне немовля

Київ • УНН

 • 12148 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. За добу у Києві коронавірус виявили у 101 людини, серед них - хлопчик, віком 1 місяця. Загальна кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 - 5136 осіб. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилась ще на 101 людину. На сьогодні у столиці вже 5136 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед тих, які захворіли - 46 жінок (віком від 19 до 83 років) та три дівчинки, яким 1, 6 та 14 років... 48 чоловіків (від 18 до 83 років) і четверо хлопчиків (від одного місяця до 13 років). Захворіли, зокрема, і 7 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 9 пацієнтів, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів", - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що одужали за добу 35 людей. Усього коронавірус подолали 1598 мешканців Києва.

Нагадаємо, в Україні вже майже 45 тис. випадків COVID-19, за добу - понад 600.

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