В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у более чем 100 человек, среди них - месячный младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. За сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 101 человека, среди них - мальчик в возрасте 1 месяца. Общее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 - 5136 человек. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 101 человека. В настоящее время в столице уже 5136 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших - 46 женщин (в возрасте от 19 до 83 лет) и три девочки, которым 1, 6 и 14 лет... 48 мужчин (от 18 до 83 лет) и четверо мальчиков (от одного месяца до 13 лет). Заболели в том числе и 7 медиков. В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что выздоровели за сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 1598 жителей Киева.
Напомним, в Украине уже почти 45 тыс. случаев COVID-19, за сутки - более 600.