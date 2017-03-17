Кабмин не допустит экспорт продукции с "отжатых" предприятий в ОРДЛО через РФ - И.Геращенко

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11 марта, 14:12 • 125934 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров Украины должен принять нормативно-правовой акт для того, чтобы продукция с захваченных украинских предприятий представителями ОРДЛО не смогла попасть на внешние рынки через территорию Российской Федерации. С таким запросом обратилась к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"С целью формирования консолидированной правовой позиции по недопущению так называемой "национализации" украинских предприятий в пределах ОРДЛО, целесообразно принятие Кабинетом министров Украины нормативно-правового акта, который бы предусматривал перечень мероприятий по предотвращению попадания на внешние рынки продукции упомянутых предприятий через территорию Российской Федерации", - говорится в запросе Ирины Геращенко к В.Гройсману.

Она отметила, что на начало 2017 года на территории ОРДЛО работало 603 предприятия, которые, в частности, осуществляли свою хозяйственную деятельность в энергетической, угледобывающей, металлургической отраслях в рамках законодательства Украины и имели разрешение на перемещение продукции через линию разграничения.

По ее словам, в течение 2016 г. ими было уплачено более 31 млрд грн налогов в Государственный бюджет Украины, а также было произведено и экспортировано продукции на сумму более 3,5 млрд долл. США.

Напомним, Президент П.Порошенко ввел в действие решение СНБО об остановке перемещения грузов на Донбассе.

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