Кабмин не допустит экспорт продукции с "отжатых" предприятий в ОРДЛО через РФ - И.Геращенко

"С целью формирования консолидированной правовой позиции по недопущению так называемой "национализации" украинских предприятий в пределах ОРДЛО, целесообразно принятие Кабинетом министров Украины нормативно-правового акта, который бы предусматривал перечень мероприятий по предотвращению попадания на внешние рынки продукции упомянутых предприятий через территорию Российской Федерации", - говорится в запросе Ирины Геращенко к В.Гройсману.

Она отметила, что на начало 2017 года на территории ОРДЛО работало 603 предприятия, которые, в частности, осуществляли свою хозяйственную деятельность в энергетической, угледобывающей, металлургической отраслях в рамках законодательства Украины и имели разрешение на перемещение продукции через линию разграничения.

По ее словам, в течение 2016 г. ими было уплачено более 31 млрд грн налогов в Государственный бюджет Украины, а также было произведено и экспортировано продукции на сумму более 3,5 млрд долл. США.

Напомним, Президент П.Порошенко ввел в действие решение СНБО об остановке перемещения грузов на Донбассе.