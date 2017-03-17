Кабмін має не допустити експорт продукції з “віджатих” підприємств в ОРДЛО через РФ - І.Геращенко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Кабінет міністрів України має ухвалити нормативно-правових акт для того, щоб продукція із захоплених українських підприємств представниками ОРДЛО не змогла потрапити на зовнішні ринки через територію Російської Федерації. З таким запитом звернулася до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.

“З метою формування консолідованої правової позиції щодо недопущення так званої "націоналізації“ українських підприємств у межах ОРДЛО, доцільним є прийняття Кабінетом міністрів України нормативно-правового акту, який би передбачав перелік заходів щодо унеможливлення потрапляння на зовнішні ринки продукції згаданих підприємств через територію Російської Федерації”, — йдеться у запиті Ірини Геращенко до В.Гройсмана.

Вона наголосила, що на початок 2017 року на території ОРДЛО працювало 603 підприємства, що, зокрема, здійснювали свою господарську діяльність в енергетичній, вугледобувній, металургійній галузях у рамках законодавства України та мали дозвіл на переміщення своєї продукції через лінію розмежування.

За її словами, протягом 2016 року ними було сплачено понад 31 млрд грн податків до Державного бюджету України, а також було вироблено та експортовано продукції на суму понад 3,5 млрд дол. США.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко увів у дію рішення РНБО про зупинку переміщення вантажів на Донбасі.

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