Кабмин хочет выдать работникам соцзащиты 50% премию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Завтра на заседании Кабинета министров будет рассматриваться вопрос о премии в 50% работникам соцзащиты за нагрузку с субсидиями. Об этом во время селекторного совещания по вопросам реализации программы жилищных субсидий сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Мы приняли решение, что завтра на правительство вынесем решение о 50% премии работникам социальной защиты, чтобы компенсировать им нагрузки в работе", - сказал он.
Напомним, украинцы могут оформить судсидию и после начала отопительного сезона и получить компенсацию.
Как сообщал УНН, для помощи органам социальной защиты населения в оформлении субсидий будут привлекаться почтальоны, сельские головы и коммунальные предприятия.