Кабмин хочет выдать работникам соцзащиты 50% премию

"Мы приняли решение, что завтра на правительство вынесем решение о 50% премии работникам социальной защиты, чтобы компенсировать им нагрузки в работе", - сказал он.

Напомним, украинцы могут оформить судсидию и после начала отопительного сезона и получить компенсацию.

Как сообщал УНН, для помощи органам социальной защиты населения в оформлении субсидий будут привлекаться почтальоны, сельские головы и коммунальные предприятия.