Кабмін хоче видати працівникам соцзахисту 50% премію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Завтра на засіданні Кабінету міністрів розглядатиметься питання про премію в 50% працівникам соцзахисту через навантаження з субсидіями. Про це під час селекторної наради з питань реалізації програми житлових субсидій
повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Ми ухвалили рішення, що завтра на уряд буде винесене рішення про 50% премії працівникам соціального захисту, щоб компенсувати їм навантаження в роботі",- сказав він.
Нагадаємо, українці можуть оформити судсидію і після початку опалювального сезону та отримати компенсацію.
Як повідомляв УНН, для допомоги органам соціального захисту населення в оформленні субсидій залучатимуться поштарі, сільські голови та комунальні підприємства.