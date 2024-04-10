Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардепЭксклюзив
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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Кабинет министров игнорирует поручение СНБО провести аудит системы блокировки налоговых накладных, а народный депутат Даниил Гетманцев пытается легализовать инструмент блокировки накладных через изменения в Налоговый кодекс.
На Львовщине правоохранители разоблачили мошенников, которые обворовывали мужчин, предлагая незаконное пересечение границы
На Львовщине ГБР разоблачило организованную преступную группу, которая обманывала мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу, обещая за $15 000 зарегистрировать их в системе "Шлях", а взамен требовала у них $20 000 под угрозой уголовного преследования.
"Ситуация по количественным показателям пересечения границы не меняется": в Госпогранслужбе рассказали, повлияли ли правительственные переговоры на движение на пунктах пропуска
После межправительственной встречи между Украиной и Польшей ситуация на пунктах пропуска на границе не изменилась: три направления остаются заблокированными, а три - разблокированными, сообщил Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины.
Аварийные отключения света действуют в Николаевской и Херсонской областях после атаки рф - Укрэнерго
В Николаевской и Херсонской областях из-за повреждения электросетей происходят аварийные отключения электроэнергии, продолжаются восстановительные работы.
В Донецкой области спецназовцы дроном уничтожили машину из новейшего российского комплекса РЭБ
Украинские спецназовцы с помощью ударного беспилотника уничтожили российскую машину из комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" в Донецкой области.
Враг обстрелял Харьковщину из разных видов оружия, 5 человек пострадали: полиция показала последствия
Пять человек получили ранения в результате российских обстрелов в Харьковской области, в том числе четверо - в результате авиаудара по городу Харьков и один - в результате удара из РСЗО по селу.
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов, РСЗО и артиллерии: 88 взрывов
В течение дня российские войска 12 раз обстреляли пограничье Черниговской области, вызвав 88 взрывов, в результате чего одно гражданское лицо погибло и один человек получил ранения.
Суд ЕС отменил санкции против российских олигархов авена и фридмана
Суд ЕС снял санкции с российских олигархов петра авена и михаила фридмана, удовлетворив их иск и отменив ограничительные меры, введенные против них после начала российского вторжения в Украину.
В Николаеве произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии
В Николаеве произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Без света остались абоненты многих районов города.
Польские фермеры не ограничивают возможность проезда для гуманитарных и крайне необходимых грузов для Украины - Демченко
Польские фермеры не ограничивают пропуск гуманитарных и срочно необходимых грузов для Украины, поступающих из Польши или транзитом через нее.