Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Совет национальной безопасности и обороны Украины еще в январе рассмотрел вопрос блокировки налоговых накладных и поручил правительству провести аудит, однако его результаты до сих пор не известны. В СНБО на запрос УНН отказались сообщить будут ли рассматривать этот вопрос еще раз. В то же время по словам члена комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, в комитете такой отчет тоже не видели. По ее словам, сейчас глава налогового комитета Даниил Гетманцев пытается наоборот легализовать инструмент блокировки накладных через изменения в Налоговый кодекс.

Как сообщили в СНБО, 23 января Кабинету министров Украины было поручено "безотлагательно провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокировки налоговых накладных и процедур и критериев их разблокировки".

В то же время в СНБО, ссылаясь на информацию с ограниченным доступом, добавили, что не могут рассказать о том, будут ли рассматривать вопрос блокировки налоговых накладных еще раз.

Член налогового комитета Рады Нина Южанина в комментарии УНН не исключила, что правительство это поручение проигнорировало.

"Об этом (результаты аудита - ред.) не шла речь ни среди членов комитета, ни от председателя комитета - ничего не звучало относительно того, чтобы, например, внести какие-то изменения в постановление 1165, которое утвердило порядок блокировки налоговых накладных. Поэтому уверена, что ничего по этому вопросу не делается", - отметила Южанина.

Нардеп предполагает, что власть поручила главе налогового комитета Рады Даниилу Гетманцеву разработать законопроект, который бы продемонстрировал, что в Украине есть налогоплательщики, к которым отношение у контролирующих органов очень хорошее и сервисное. Поэтому был подготовлен законопроект о "клубе белого бизнеса". Однако Гетманцев решил параллельно этим же документом включить в тело Налогового кодекса определение рискового предприятия.

"Это является большой опасностью, потому что десятки лет мы наоборот избегаем подходов Клименко, Азарова по этим спискам плательщиков, которые там ранжировали ранее по нескольким площадкам. Так вот рисковый бизнес - это то же самое, что были разные площадки. И поэтому это возвращение, какая-то неспособность предложить новых, открытых прозрачных подходов является самым большим минусом работы этой власти. Они не способны ничего предложить другого... Есть закон, есть прямые нормы закона - пожалуйста, плательщик их выполняет или нет? И незачем принимать должностному лицу из контролирующего органа другое решение на основе его мнения, предположений. А эта блокировка и определение предприятия рисковым, назначение ему такого статуса как раз и является предположениями", - пояснила Южанина.

Добавим

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) отмечает обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля. Она предложила Государственной налоговой службе вместо того, чтобы замораживать деятельность бизнеса блокировкой, проводить налоговые проверки в случае возникновения вопросов к деятельности компаний. В ЕБА отметили, что налоговое законодательство стран ЕС не содержит норм о блокировке налоговых накладных.

По состоянию на 1 марта, по данным Южаниной, в списке рисковых налогоплательщиков находились более 30 тысяч юридических и физических лиц, то есть 20% от всех плательщиков, которые подавали налоговую отчетность. В феврале 26 тысячам плательщиков было заблокировано 180 тысяч налоговых накладных и расчетов корректировки на сумму НДС 4,8 млрд грн.

Народный депутат Михаил Цимбалюк в комментарии УНН заявил, что СНБО должен рассмотреть на своем заседании вопрос массовой блокировки налоговых накладных, как угрожающий национальной безопасности.

Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук в интервью, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.