Кабмин готов разорвать программу экономического сотрудничества с РФ - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Правительство готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом в twitter написал глава украинского правительства Владимир Гройсман, передает УНН.
"Правительство готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что санкции, введенные против ближайшего окружения Владимира Путина - лучший способ наказать россиян за вмешательство в американские выборы.