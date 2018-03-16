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Кабмін готовий розірвати програму економічного співробітництва з РФ — Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з Російської Федерацією. Про це в twitter написав голова українського уряду Володимир Гройсман, передає УНН.

“Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ. Росія має платити високу ціну за агресію проти України”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, колишня держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що санкції, запроваджені проти найближчого оточення Володимира Путіна — найкращий спосіб покарати росіян за втручання в американські вибори.

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