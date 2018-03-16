Кабмін готовий розірвати програму економічного співробітництва з РФ — Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з Російської Федерацією. Про це в twitter написав голова українського уряду Володимир Гройсман, передає УНН.
“Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ. Росія має платити високу ціну за агресію проти України”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, колишня держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що санкції, запроваджені проти найближчого оточення Володимира Путіна — найкращий спосіб покарати росіян за втручання в американські вибори.