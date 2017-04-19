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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22558 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84243 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142923 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111785 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113447 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110560 просмотра

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Кабмин разрешил создавать филиалы опорных школ на базе начальной школы и детсада

Кабмин разрешил создавать филиалы опорных школ на базе начальной школы и детсада

Киев  •  УНН

 • 16561 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правительство утвердило проект постановления о внесении изменений в пункт 2 положения об образовательном округе, согласно которому филиалами опорных школ теперь могут быть учебно-воспитательные комплексы (УВК) - учреждения, объединяющие начальную школу и детский сад. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

“Часто филиала опорных школ — это заведения, в которых был понижен степень после создания опорной школы. То есть раньше в помещении этого заведения могла полноценно функционировать старшая, базовая и начальная школа. После создания опорной школы в филиале осталась, например, только начальная школа. Часто в таких заведениях есть свободные помещения, где можно открыть полноценных детский сад, но законодательством это не было нормировано. Этим решением мы делаем шаг навстречу местным общинам и даем им возможность образовывать в филиалах полноценные УВК”, — отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Также принятое постановление вносит изменения в определение опорной школы. В частности, к таким школ теперь могут принадлежать заведения, не имеющие филиалов, но к ним осуществляется подвоз учащихся не менее чем из трех поселков, сел.

Как отмечается на сайте Кабинета министров, этот документ принят с доработкой, ведь МОН планирует выделить в постановлении важность подвоза к опорным школ детей с особыми потребностями. Также министерство будет сотрудничать с правительственным уполномоченным по правам людей с инвалидностью над обеспечением условий для подвоза учащихся с особыми потребностями в тех населенных пунктах, где это необходимо.

Сейчас, сообщают в пресс-службе правительства, в Украине функционирует 178 опорных учебных заведений. С 2013-2014 в 2016-2017 учебных лет был реорганизован с изменением степени 485 учебных заведений, соответствует политике МОН, согласно которой начальная школа должна быть как можно ближе к месту жительства ученика.

Украинские Национальные Новости

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