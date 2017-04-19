Кабмин разрешил создавать филиалы опорных школ на базе начальной школы и детсада

“Часто филиала опорных школ — это заведения, в которых был понижен степень после создания опорной школы. То есть раньше в помещении этого заведения могла полноценно функционировать старшая, базовая и начальная школа. После создания опорной школы в филиале осталась, например, только начальная школа. Часто в таких заведениях есть свободные помещения, где можно открыть полноценных детский сад, но законодательством это не было нормировано. Этим решением мы делаем шаг навстречу местным общинам и даем им возможность образовывать в филиалах полноценные УВК”, — отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Также принятое постановление вносит изменения в определение опорной школы. В частности, к таким школ теперь могут принадлежать заведения, не имеющие филиалов, но к ним осуществляется подвоз учащихся не менее чем из трех поселков, сел.

Как отмечается на сайте Кабинета министров, этот документ принят с доработкой, ведь МОН планирует выделить в постановлении важность подвоза к опорным школ детей с особыми потребностями. Также министерство будет сотрудничать с правительственным уполномоченным по правам людей с инвалидностью над обеспечением условий для подвоза учащихся с особыми потребностями в тех населенных пунктах, где это необходимо.

Сейчас, сообщают в пресс-службе правительства, в Украине функционирует 178 опорных учебных заведений. С 2013-2014 в 2016-2017 учебных лет был реорганизован с изменением степени 485 учебных заведений, соответствует политике МОН, согласно которой начальная школа должна быть как можно ближе к месту жительства ученика.