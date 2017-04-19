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Кабмін дозволив створювати філії опорних шкіл на базі об’єднаних початкової школи і дитсадка

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Уряд затвердив проект постанови про внесення змін до пункту 2 положення про освітній округ, згідно з яким філіями опорних шкіл відтепер можуть бути навчально-виховні комплекси (НВК) – заклади, що об’єднують початкову школу та дитячий садок. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

“Часто філії опорних шкіл — це заклади, в яких було понижено ступінь після створення опорної школи. Тобто раніше в приміщенні цього закладу могла повноцінно функціонувати старша, базова та початкова школа. Після створення опорної школи в філії залишилася, наприклад, лише початкова школа. Часто в таких закладах є вільні приміщення, де можна відкрити повноцінних дитячий садок, але законодавством це не було унормовано. Цим рішенням ми робимо крок назустріч місцевим громадам і даємо їм можливість утворювати у філіях повноцінні НВК”, — зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Також ухвалена постанова вносить зміни у визначення опорної школи. Зокрема, до таких шкіл тепер можуть належати заклади, які не мають філій, але до них здійснюється підвезення учнів не менше ніж з трьох селищ, сіл.

Як зазначається на сайті Кабінету міністрів, цей документ прийнято з доопрацюванням, адже МОН планує підкреслити в постанові важливість підвезення до опорних шкіл дітей з особливими потребами. Також міністерство співпрацюватиме із урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю над забезпеченням умов для підвезення учнів з особливими потребами у тих населених пунктах, де це необхідно.

Наразі, повідомляють у прес-службі уряду, в Україні функціонує 178 опорних навчальних закладів. З 2013-2014 до 2016-2017 навчальних років було реорганізовано зі зміною ступеня 485 навчальних закладів, що відповідає політиці МОН, згідно з якою початкова школа має бути якнайближче до місця проживання учня.

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