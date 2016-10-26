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15 марта, 19:03 • 116038 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169333 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Кабмин дополнительно выделил 435 тыс. грн на уплату взноса для обеспечения членства в ЦЕРН

Кабмин дополнительно выделил 435 тыс. грн на уплату взноса для обеспечения членства в ЦЕРН

Киев • УНН

 • 8318 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Кабинет министров выделил дополнительно 435 тысяч гривен на оплату украинского взноса в ЦЕРН. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Взнос в эту организацию для обеспечения членства составляет 250 тысяч швейцарских франков, но изменился курс Национального банка относительно швейцарского франка и мы рассчитали, что нужно предусмотреть дополнительно 435 тысяч гривен", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она добавила, что уплата взноса позволит ученым Украины участвовать в научной программе ЦЕРН.

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