Кабмин дополнительно выделил 435 тыс. грн на уплату взноса для обеспечения членства в ЦЕРН

"Взнос в эту организацию для обеспечения членства составляет 250 тысяч швейцарских франков, но изменился курс Национального банка относительно швейцарского франка и мы рассчитали, что нужно предусмотреть дополнительно 435 тысяч гривен", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она добавила, что уплата взноса позволит ученым Украины участвовать в научной программе ЦЕРН.