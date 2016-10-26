Кабмин дополнительно выделил 435 тыс. грн на уплату взноса для обеспечения членства в ЦЕРН
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кабинет министров выделил дополнительно 435 тысяч гривен на оплату украинского взноса в ЦЕРН. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Взнос в эту организацию для обеспечения членства составляет 250 тысяч швейцарских франков, но изменился курс Национального банка относительно швейцарского франка и мы рассчитали, что нужно предусмотреть дополнительно 435 тысяч гривен", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.
Она добавила, что уплата взноса позволит ученым Украины участвовать в научной программе ЦЕРН.