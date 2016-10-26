Кабмін додатково виділив 435 тис. грн на сплату внеску в програмі ЦЕРН
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кабінет міністрів виділив додатково 435 тисяч гривень на сплату українського внеску в програмі ЦЕРН. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Внесок до цієї організації для забезпечення членства становить 250 тисяч швейцарських франків, але змінився курс Національного банку стосовно швейцарського франку і ми розрахували, що потрібно передбачити додатково 435 тисяч гривень”, — зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Вона додала, що сплата внеску дозволить вченим України брати участь у науковій програмі ЦЕРН.